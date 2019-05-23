Изменилась до неузнаваемости. Рудковская стесняется показать своё настоящее тело

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Яна публикует свои прошлогодние фото, вероятно, из-за того, что недовольна своей фигурой на данный момент.

Яна Рудковская любит удивлять своих поклонников свежими фотографиями в социальных сетях. Давно уже замечали, что звезда даже чересчур увлеклась самолюбованием, её профиль в Instagram – фактически её фотоальбом, сыну и семье она уделяет лишь небольшую часть своего внимания.

Поэтому крайне необычным показался факт, что Рудковская перестала выставлять свои новые селфи и удовлетворяет любопытство фанатов только старыми снимками. Возможно, звезда изменилась до неузнаваемости и теперь стесняется показать своё настоящее тело. Например, накануне утром, она пожелала подписчикам доброго утра и прикрепила прошлогоднюю фотографию с поездки во Францию, где она участвовала в показе Christian Dior осень-зима-2018.

Нужно отметить, что ещё год назад продюсера обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа, так как ноги Рудковской на фото кажутся слишком удлинёнными, а вместе с ними увеличились и ступни.