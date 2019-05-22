Очередная «жертва» красоты? Дочь Дмитрия Маликова неудачно увеличила губы

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Видимо, 19-летняя Стефания за деньги отца решила усовершенствовать свою внешность.

Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания в социально сети Instagram стала уже популярнее своего отца. На девушку подписались более 474 тысячи фолловеров, тогда как Дмитрий имеет 448 тысяч интернет-фанатов. Видимо, по этой причине Стефания стремится выглядеть в соцсети не хуже отечественных знаменитостей, а потому и постоянно совершенствует свою внешность. Сюда по последнему сторис в микроблоге Стефании, девушка поддалась веянию моды и, как многие другие популярные звезды, вколола себе филлеры в губы.

Однако не исключено, что дочь Маликова неудачно увеличила губы и слегка переборщила с размером. Теперь невооруженным глазом заметно, что губы не являются натуральными и к тому же сильно отличаются от реальных губ Стефании. Так неужели девушка стала очередной «жертвой» красоты? Пока что дочь певца не потеряла своей индивидуальности, однако если она продолжит увлекаться уколами красоты в столь юном возрасте, то рискует стать точной копией девушек с однотипной «сделанной» внешностью.