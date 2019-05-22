Комплексы или «самореклама»? Вербицкая критику мировых звёзд может использовать ради пиара

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Вероятно, желание «прославиться» на закате карьеры могло подтолкнуть телеведущую к неоднозначной выходке.

В последнее время Лариса Вербицкая всё чаще подвергается критике фанатов за неестественную красоту и пристрастие к пластике. Развеять мифы телеведущая решила в соцсети, опубликовав настоящую «оду» о критическом отношении к любому рода вмешательств, ссылаясь на высокий риск для организма. Однако, оправдалась Вербицкая весьма в неоднозначной форме.

Телеведущая не только опубликовала серию снимков знаменитостей с неудачными последствиями от пластики, но и буквально «разнесла» попытки Донателлы Версаче и Присциллы Пресли исправить внешность, обнародовав грязные подробности пластических операций. Возможно, Лариса за таким унижением легендарных звёзд может скрывать личные комплексы, ведь Вербицкой уже 59 и успешная карьера телеведущей явно «проживает» последние моменты славы. Не исключено, что Лариса критику мировых звёзд может использовать ради пиара, как некий план по «саморекламе», ведь, как известно, даже «чёрная» слава может принести успех.