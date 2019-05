Комплексы или «самореклама»? Вербицкая критику мировых звёзд может использовать ради пиара

View this post on Instagram

Иногда в комментариях пишут, что я хорошо выгляжу благодаря #пластическаяхирургия 🤷🏼‍♀️ Так вот, я категорически заявляю, что ничего подобного я не делала🙅🏼‍♀️ Я с большой опаской отношусь к таким вмешательствам. В то же время я их не отрицаю, если они необходимы прежде всего по медицинским показаниям☝🏻Любая операция - это большой #риск, а на лице тем более! Да, конечно, я делаю косметические процедуры и об этом рассказываю в своих постах. А пишу лишь о том, что #проверенонасебе. Любые косметические процедуры требуют осторожности, а тем более хирургические вмешательства🙏🏻 ⠀ Один из самых печальных результатов пластики достался Донателле Версаче @donatella_versace. Она вовремя не смогла остановиться, потому что уж слишком хотела сохранить свою #молодость и красоту. Это привело к печальному итогу - сегодня Донателлу назвать привлекательной, на мой субъективный взгляд, увы, невозможно😔Не всегда даже большие деньги💵💶, вложенные в собственную внешность, идут во благо! ⠀ Жена великого Элвиса Пресли @priscillapresley никогда не думала о том, что ее внешность так резко изменится. И далеко не в лучшую сторону😔 В середине 2000-х годов Присцилла познакомилась с доктором Даниэлем Серрано, который среди богатых и знаменитых женщин имел репутацию волшебника 🔮✨ Но никто и не подозревал, что этот шарлатан вводил под кожу технический силикон по 500 долларов за инъекцию💉🙆🏼‍♀️ В итоге Присцилла Пресли получила раз и навсегда испорченную форму губ 👄 и неровности вокруг них. А ведь до этого у неё уже была неудачная подтяжка лица! В результате увеличились скулы и подбородок приобрел весьма странную форму. ⠀ И если вы меня спросите, кому я сегодня доверяю своё лицо, то это @toriclinic ❤️ ⠀ #ларисавербицкая #красотаиздоровье