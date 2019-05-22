Комплексы или «самореклама»? Вербицкая критику мировых звёзд может использовать ради пиара

Вероятно, желание «прославиться» на закате карьеры могло подтолкнуть телеведущую к неоднозначной выходке.
В последнее время Лариса Вербицкая всё чаще подвергается критике фанатов за неестественную красоту и пристрастие к пластике. Развеять мифы телеведущая решила в соцсети, опубликовав настоящую «оду» о критическом отношении к любому рода вмешательств, ссылаясь на высокий риск для организма. Однако, оправдалась Вербицкая весьма в неоднозначной форме.
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Иногда в комментариях пишут, что я хорошо выгляжу благодаря #пластическаяхирургия 🤷🏼♀️ Так вот, я категорически заявляю, что ничего подобного я не делала🙅🏼♀️ Я с большой опаской отношусь к таким вмешательствам. В то же время я их не отрицаю, если они необходимы прежде всего по медицинским показаниям☝🏻Любая операция - это большой #риск, а на лице тем более! Да, конечно, я делаю косметические процедуры и об этом рассказываю в своих постах. А пишу лишь о том, что #проверенонасебе. Любые косметические процедуры требуют осторожности, а тем более хирургические вмешательства🙏🏻 ⠀ Один из самых печальных результатов пластики достался Донателле Версаче @donatella_versace. Она вовремя не смогла остановиться, потому что уж слишком хотела сохранить свою #молодость и красоту. Это привело к печальному итогу - сегодня Донателлу назвать привлекательной, на мой субъективный взгляд, увы, невозможно😔Не всегда даже большие деньги💵💶, вложенные в собственную внешность, идут во благо! ⠀ Жена великого Элвиса Пресли @priscillapresley никогда не думала о том, что ее внешность так резко изменится. И далеко не в лучшую сторону😔 В середине 2000-х годов Присцилла познакомилась с доктором Даниэлем Серрано, который среди богатых и знаменитых женщин имел репутацию волшебника 🔮✨ Но никто и не подозревал, что этот шарлатан вводил под кожу технический силикон по 500 долларов за инъекцию💉🙆🏼♀️ В итоге Присцилла Пресли получила раз и навсегда испорченную форму губ 👄 и неровности вокруг них. А ведь до этого у неё уже была неудачная подтяжка лица! В результате увеличились скулы и подбородок приобрел весьма странную форму. ⠀ И если вы меня спросите, кому я сегодня доверяю своё лицо, то это @toriclinic ❤️ ⠀ #ларисавербицкая #красотаиздоровье
Телеведущая не только опубликовала серию снимков знаменитостей с неудачными последствиями от пластики, но и буквально «разнесла» попытки Донателлы Версаче и Присциллы Пресли исправить внешность, обнародовав грязные подробности пластических операций. Возможно, Лариса за таким унижением легендарных звёзд может скрывать личные комплексы, ведь Вербицкой уже 59 и успешная карьера телеведущей явно «проживает» последние моменты славы. Не исключено, что Лариса критику мировых звёзд может использовать ради пиара, как некий план по «саморекламе», ведь, как известно, даже «чёрная» слава может принести успех.