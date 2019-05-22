Конфуз на деловой встрече – У «худой и подтянутой» Волочковой не получилось застегнуть штаны

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«Пуговицы не выдержала ее красоты величия», – фанаты шутят, ведь балерина опять подставила себя «под удар».

Недавно Анастасия Волочкова похвасталась своим подписчикам в социальной сети Instagram, что вместе с издательством АСТ поплавала на корабле и обсудила вопросы, касающиеся ее книги «Плата за успех». Внешний вид балерины – отдельная тема для разговора. Мало того, что в повседневной жизни она выбирает достаточно странные наряды, но и на деловую встречу «вырядилась» крайне нелепо. Шуба, босоножки, рваные джинсы – все в привычном стиле Анастасии.

Но наибольшего внимания заслужил еще один конфуз. Если присмотреться, то в районе ширинки Волочковой можно заметить расстегнутую пуговицу.

Видимо, у «худой и подтянутой» Волочковой не получилось застегнуть штаны. Балерина всегда рассказывает о своем правильном питании, хвастается фигурой, но, видимо, наеденный живот так и рвется наружу. Она попыталась прикрыть «срам» хотя бы ремнем, но даже эта затея провались. Поклонники в фан-группах посмеялись над очередным «ляпом» звезды, но особо удивлены не были.

«Ручонки великой наверняка не умеют пуговицы пришивать, опять тратиться на услуги мастерской», – фанаты уверены, что из-за своего самомнения она даже не удосужилась взглянуть в зеркало.