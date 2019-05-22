Жене – лицо, мужу – байк. Пынзарь может купить мотоцикл для самоутверждения над супругой

Сегодня, 12:45

Сергей может стать крутым байкером, чтобы тоже казаться моложе.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь - счастливая мать двоих сыновей и супруга еще одного участника шоу Сергея Пынзаря. Эта пара одна из немногих, которой удалось построить отношения не только на проекте, но и вне его, однако Дарье почему-то спокойно не жилось – она недавно сделала пластическую операцию на лице. Поклонники поговаривают, что пластика стала большим ударом по бюджету семьи, ведь рекламы на их страницах стало еще больше. Тем не менее, раз жена позволила себе такие траты, Сергей тоже, видимо, не хочет отставать от нее.

Сегодня он опубликовал фото на мотоцикле, судя по всему, из автомобильного салона, и заговорил с подписчикам об их отношении к мотоциклистам. Не исключено, Пынзарь может купить мотоцикл для самоутверждения над супругой.

На самом деле, звучит достаточно справедливо: жене – лицо, мужу – байк, ведь обе траты одинаково огромны, почти одинаково опасны и, по большей части, бессмысленны. Кроме того, мужчины часто покупают мотоциклы в зрелом возрасте, ведь с ними чувствуют себя молодыми и свободными. Однако поклонники Сергея начали его отговаривать от приобретения настолько опасного средства для передвижения, опасаясь за его здоровье.