«Сельская львица»: Подписчики Водонаевой высмеяли «подранное» платье модели

Сегодня, 00:15

Оскар Ренкель заснял на камеру вечернее платье телеведущей, которое разошлось по швам на ягодицах.

Алена Водонаева проводит время со своим другом Оскаром Ренкелем, с которым, по ее словам они посещали литературные чтения. Молодой человек является популярным бьюти-блоггером в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Они вместе катались на машине, но вскоре зашли вместе в канцелярский магазин, далее Оскар заснял на камеру платье Алены, которое разошлось по швам сзади, парень даже прокомментировал, что видны трусы.

В таком виде Водонаева ходила на светские мероприятия по Москве, пока ее приятель не заметил и не высмеял это. К обсуждениям пришли и пользователи сети, которые также высмеяли «подранное» платье модели. Алена Водонаева часто бывает в центре скандалов, поэтому хейтеры не упускают возможности поглумиться над неудачами девушки, называя ее: «Сельская львица».

Например, месяцем ранее телеведущая на открытии бара Анны Седоковой так сильно увлеклась горячительными напитками и возгласами толпы, что залезла на подоконник, надев лифчик поверх футболки и начала танцевать тверк. Сразу же после она заявила о пропаже двух колец с бриллиантами на сумму почти доходящую до миллиона рублей. Тогда некоторые подписчики предположили, что Водонаева может провернуть аферу со страховкой на драгоценности.

Поэтому к Водонаевой в общественности относятся двояко, кто-то любит и обожает экс-звезду «Дома-2», а некоторые только и ждут, когда актриса попадет в ситуацию, которая сможет замарать ее имидж.