«Ничего не говори»: Басков запретил Дубцовой рассказывать о произошедшем на Мальдивах

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Ирина поделилась видео, которое вызвало подозрения у поклонников. Николай целовал певицу и убеждал, чтобы она сохраняла молчание.

Последние несколько недель Ирина Дубцова провела на Мальдивах. Моментами отдыха певица активно делилась в своем Instagram-аккаунте. В течении отдыха Ирина публиковала множество фотографий и видео в своем Instagram-аккаунте. Оказалось, что не только Дубцова отдыхает на Мальдивах, но и Николай Басков.

Совсем недавно Дубцова поделилась видео в своем блоге Instagram, на котором она была замечена не одна, а с Басковым. Позже Ирина добавила его же в Stories. Николай также опубликовал видео, подписав его: «А как вы провели свою ночь? Я с Ириной Дубцовой». На видео Ирина рассказывала, что встретила Николая Баскова в автобусе, и хотела добавить что-то еще, но Николай убеждал девушку сохранять молчание.

«Ничего не говори. Ничего нельзя! Все, что было, то прошло. Осталось на скалах!», — запрещал рассказывать о произошедшем на Мальдивах Басков. Затем Николай прикрыл Ирине рот и несколько раз поцеловал ее.

Подписчики сразу же заподозрили, что у Дубцовой и Баскова роман.

«Басков нашел новую пассию?», «Я погляжу у кого-то была горячая ночка», «Вы вместе на Мальдивах были?», — догадываются фолловеры. Вероятно, пара что-то действительно не договаривает.

О личной жизни Дубцовой и Баскова уже давно ничего не слышно, возможно, они не хотят афишировать свои отношения, чтобы избежать излишнего внимания. Пока Ирина и Николай не расставили все точки над «и», остается лишь строить догадки.