Копался в грязном белье. Борис Корчевников не оправдал ожиданий Яны Поплавской

Сегодня, 01:00

Своим впечатлением по поводу программы «Судьба человека» актриса Яна Поплавская поделилась с подписчиками в сети.

Сегодня на канале «Россия-1» вышла программа Бориса Корчевникова «Судьба человека». В качестве гостьи программы приглашена актриса Яна Поплавская, известная всем по фильму «Про Красную Шапочку». Съёмка программы завершилась, но Борис Корчевников не оправдал ожиданий Яны Поплавской.

Об этом актриса написала в сети: «Если говорить честно, в этой программе я рассчитывала говорить о моем творчестве, о работе, о настоящем времени. Но, к сожалению, большая часть вопросов была посвящена моему первому браку. Я не отказываюсь от своего прошлого, ведь оно было. Но я живу настоящим и этим я счастлива - моя семья, съемки в двух новых фильмах, работа на сцене, работа с детьми, выход моей книги. Ещё я могла рассказать, что набираю курс в театральном институте, готовлюсь запустить социальные проекты, связанные с детьми, строю загородный дом, которого у меня никогда не было... Но об этом меня почему-то не спросили. Это осталось за скобками программы. Неужели вам, зрителям, интереснее моя прошлая жизнь, а не то, чем я живу сейчас? Я очень тепло отношусь к Боре Корчевникову, он замечательный друг и профессиональный журналист, очень хороший ведущий. Но, как утверждают редакторы, эфир готовится с учётом интересов аудитории, а запросы именно такие. Мне кажется, они глубоко неправы. А судить, конечно, вам».

Многие пользователи сети поддержали Поплавскую и с уверенностью заявили, что им интересна её творческая деятельность, а не жизнь с бывшим мужем. Что касается ведущего Бориса Корчевникова, то пользователи сети обвинили его в том, что ради рейтингов программы он копался в грязном белье.

«Милая Яна, очень многие обижаются, что Борису Корчевникову нравится копаться в белье. Так, мягко скажем. Аудитория не рада этому. Это все в прошлом. А как начнёт, что вы чувствовали в этот момент? Разве непонятно? Мне лично, часто бывает стыдно за него. И вроде верующий. Я подписана на группу, где мы потом обсуждаем программы, и я с уверенностью говорю, что мы хотим слушать о творчестве, о детях, о родителях, о новом доме. Да, ему надо у Кизякова поучиться», - прокомментировала подписчица.

Очень жаль, что в погоне за рейтингом, даже такой воспитанный и добродушный человек, как Борис Корчевников стал опускаться до уровня Ксении Собчак и Андрея Малахова.