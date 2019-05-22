«Любовь на публику». Шишкову заподозрили в показушных чувствах к дочери

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Алена нашла время для Алисы, но пользователи считают, что это временно.

Знаменитый репер Тимати и модель Алена Шишкова уже долгое время не вместе. Из-за постоянной работы родителей их единственная дочь Алиса большую часть своей жизни находится у матери Тимати Симоны. Складывается впечатление, что Тимати и Алене совсем нет дела до собственного ребенка и в воспитании они не принимают участия.

несколько дней назад, Алена Шишкова еще отдыхала на Мальдивах, но по каким-то причинам она не соизволила взять с собой 5-летнюю дочь. После возвращения с отдыха Алена все-таки решила провести время с Алисой. Как только Шишкова оказалась рядом со своим чадом, в ее Instagram-аккаунте стали часто мелькать совместные с Алисой фотографии и видео. Мать и дочь выглядят счастливыми на публикациях, но фолловеры заподозрили, что это всего лишь любовь на публику. По мнению пользователей, модель опубликовывает большое количество фотографии и Stories с Алисой только для того, чтобы после того, как она вернет дочь обратно Симоне, подписчики не спрашивали, где же ребенок. Чувства и эмоции, которые Алена показывает на публикациях с дочерью, они посчитали показушными. Некоторые фолловеры даже смех Шишковой посчитали неискренним и наигранным.

Кроме недоброжелателей были и те, кто отметил, что Шишкова хорошая мать и Алиса счастливее с ней, чем с бабушкой. Возможно, Алена прислушается к словам поклонников и поставит на первое место дочь, а не работу. Пока же ребенок живет с бабушкой, а родителей видит только в их свободное время.