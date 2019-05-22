«Святой Харлаам»: Фолловеры предположили, что Гарик Харламов хочет податься в батюшки

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Гарик вышел на улицу в одеянии похожем на католического Батюшку.

Несколько часов назад, Демис Карибидис - юморист из Comedy Club, выложил пост в свой Instagram с Гариком Харламовым. «Мы сбежали с барбершопа, потому что за нами следует Пакистанская разведка!», — подписал фото юморист. Подписчики Демиса начали подшучивать над Гариком: «Что за святой Харлаам?», «Я подумала, Харламов в батюшки подался, пока не разглядела пеньюар».

Многие поклонники Демиса предположили, что Гарик похож на мушкетера, только шляпы с перьями не хватает. Хорошо, что у Карибидиса понимающие юмор подписчики, и большая часть просто посмеялись над шуткой. Харламов в одном из интервью высказался: «Никогда не буду шутить на тему религии. Это слишком серьезная тема, из-за этого годами длятся войны. Шутить здесь не над чем».

Удивительно, что Гарик разрешил своему коллеге выложить такую фотографию, в сеть, ведь он мог задеть чувства верующих. В сети по разному относятся к юмору из Comedy Club, считают его пошлым, смешным, не смешным - у каждого человека разное видение. К тому же, Харламов рассказывал, что несмотря на то, что многие считают шутки Comedy Club пошловатыми, у артистов существует некая внутренняя цензура и некоторые темы для них табу. Хорошо, когда у людей есть некие неприкосновенные границы, переступив через которые человек никогда не станет прежним.