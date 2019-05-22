Безвыходно ушла кашеварить на «Пятницу». ТНТ унизил Анну Хилькевич

Сегодня, 09:00

Складывается впечатление, что телеканал внушил девушке никчемность и привил неуверенность в себе.

Актриса из сериала «Универ» Анна Хилькевич стала вести кулинарный блог в шоу Регины Тодоренко - «Регина +1». Вероятно, дополнение «+1» не случайно, из-за Анны решили расширить название передачи. Девушка только пришла на канал, а в честь её персоны называют передачи. Можно сказать, что актриса идёт к успеху, но она так не считает.

Анна Хилькевич стала гостьей на YouTube-канале у Ирины Шихман «А поговорить?», где призналась, что из-за роли в сериале «Универ» поставила на себе крест, как на артистке. Возможно, девушка пошла на понижение ведущей «Пятницы» от безвыходности, понимая, что ей большее не светит главная роль. Почему у девушки такая неуверенность в себе? Анна пояснила, что «они» не верят в меня, похоже, что она говорит о канале ТНТ.

Возможно, продюсеры внушили актрисе неуверенность в себе. Подписанный контракт закончился и Анна стала ненужной на канале. Продюсеры больше не нуждаются в услугах Хилькевич, потому что её образ – Маши Беловой крепко закрепился за ней из-за долгоиграющей передачи. Может быть они думают, что если дадут шанс Анне сыграть другую, более серьёзную роль, то испортят задуманный проект. ТНТ унизил артистку и вынудил от безвыходности идти кашеварить на «Пятнице».

За неимением ничего, артистке пришлось работать на телеканал «Пятница» телеведущей кулирного блока. Анна делится хитростями приготовления блюд для детей и показывает, как красиво «по-детски» сервировать стол.

«Обязательно смотрите, потому что это не только полезно, красиво и вкусно, но и весело»,- рассказала актриса, рекламирую свое новое шоу.