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Ведущий выпустил в эфир программу об маньяке-фотографе, который продавал детские фото за границу.

Очередной выпуск программы «Прямой эфир» вчера вышел на «России-1». Его ведущий Андрей Малахов убедил зрителей, что программа снимается только лишь для того, чтобы помочь девочкам избавиться от травли со стороны общества. Но многие зрители считают, что это далеко не так. По версии нашей редакции, свою программу ему стоит назвать: «Теория насилия» или как в очередной раз Малахов поднял рейтинг за счет несовершеннолетних.

Сразу вспоминается ситуация с Дианой Шурыгиной, которая не просто сделала на своем «несчастье» бизнес, а заработала на квартиру в Москве и автомобиль. Позже, когда Малахов уходит с «Первого канала», после скандала с Эрнстом — он ведет достаточно спокойные эфиры программы «Прямой эфир». Но, как оказалось, это ненадолго, ведь буквально пару месяцев назад Андрей Малахов вновь снимает программу с несовершеннолетними, в которых они стали жертвами насилия.

Сначала с Ангелиной Лебедевой, а потом Маргаритой Осадчей — все девушки несовершеннолетние, но по какой-то причине это нравится публике и зрители поднимают рейтинги «Прямого эфира» вдвое.

Вполне вероятно, что Андрей Малахов уловил связь между общественностью и создал так сказать «очередную жертву» для народа, проведя собственное журналистское расследование. В этот раз скандальным эфиром оказалась тема: «Чёрный фотограф. „Сибирские мышки“ прерывают молчание». По сценарию программы, девушки должны рассказать о всех унижениях со стороны фотографа и о тех страшных днях, которые им пришлось пережить после того, как его лишили свободы.

По версии шоу, мужчина продавал откровенные снимки девушек за границу, а им платил скудные деньги, на которые они покупали сладости и игрушки. И, действительно, данные события имеют место быть, ведь «черный фотограф» осужден судом к лишению свободы и признан виновным. А сейчас дело стало резонансным и совершенно «случайно» попало в руки к Андрею Малахову.

Андрей сообщил, что фотографа могут выпустить по УДО (условно-досрочное освобождение), т. е. отбывания неотбытой части наказания условно (по месту жительства). Малахов буквально «твердил», что его выпустят, а что же после этого будут делать девочки? Опять бояться?

Создалось впечатление, что он пытается оказать на них психологическое давление, чтобы накалить страсть у себя в эфире. Многие зрители убеждены, что Андрей все-таки зарабатывает достаточно большие деньги, хайпуя на горе людей и их родственников.

После участия в телешоу кого-то это делает знаменитым, а кого-то антигероем, но в большинстве случае — после эфира у девочек находятся хейтеры, которые «травят» словами: «Малахов сколько заплатил в этот раз?», «Шурыгина хату купила и ты купишь», «Вы все врете!». После программы они также остаются со своими проблемами один на один и не знают, как жить дальше.