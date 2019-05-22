Кузю из «Универа» заподозрили в романе с Глюкозой

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Певица поделилась с поклонниками откровенным снимком. Виталий Гогунский не сдержался и прокомментировал его.

32-летняя Певица Наталья Чистякова-Ионова, более знаменитая как Глюкоза, в очередной раз поделилась весьма откровенной фотографией в своем Instagram-аккаунте. На этот раз певица предстала перед поклонниками в едва заметном желтом купальнике и прозрачных сапогах.

Новую фотографию певицы прокомментировал Виталий Гогунский, а он же Кузя из «Универа». Под снимком Глюкозы актер написал «Это лайк», что не может не удивить. Ведь Виталий женат на Ирине Маирко, а также воспитывает с ней дочь Милану. Правда, в последнее время ходит много слухов вокруг отношений Гогунского и Маирко, многие считают, что пара рассталась. Вполне возможно, что актер нашел себе новую блондинку, в виде Глюкозы, и их действительно можно подозревать в романе.

Наталья состоит в браке с Александром Чистяковым, воспитывает двух детей. Но это не первый раз, когда певицу уличили в измене. Некоторые поклонники считают, что муж Глюкозы стар для нее, и она хочет найти себе кого-то моложе. Стоит отметить, что у Натальи и Виталия разница в возрасте не настолько большая, как у нее с мужем.

А новый снимок певицы вызвал шквал негодования у фолловеров. Многие из них выразились, что мать двух детей и замужняя женщина не должна выкладывать настолько откровенные фото.

«Вроде не разведенная, а в отчаянии», «Как-то странно будучи счастливой мамой и женой выкладывать такие фото», «Муж-то старый надоел», – негодуют подписчики. Впрочем, были и те, кто отметил, что Глюкоза молодо выглядит для своего возраста, а ее фигура в хорошей форме.