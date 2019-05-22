Пусть ходит как шарпей? Шаляпин пожалел денег на пластику для Цымбалюк-Романовской

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Об этом говорят в сети. Возможно, именно поэтому пианистка ведет себя очень скованно и стесняется своей внешности.

Почти год длится роман Прохора и Виталины. Когда отношения между парой только начинались, было очень много совместных фотографий и море позитива. Подписчики Шаляпина писали, что любовь любит тишину и популярной пары слишком много в СМИ - это начало конца. Прохор Шаляпин - оперный певец, но песни артиста не популярны из-за его характера. Больше он известен людям, как хайпующий персонаж. В сети пишут, что песни Прохора не знают, но лицо артиста и лица экс-жены Копенкиной, а так же несостоявшейся невесты Калашниковой вспоминают сразу.

Из этого можно сделать вывод, что артист заработал свою популярность на хайпе с яркими личностями. Несколько дней назад, Шаляпин высказался в адрес хэйтеров: «Есть люди породистые, а есть замарашки, дворняжки». На его резкое высказывание отреагировала блогер Лена Миро, сказав, что если посмотреть на Виталину – бывшую жену Джигарханяна, с которой встречается Шаляпин, то именно в ней можно увидеть полное отсутствие породы.

Скорее всего, Лена имеет ввиду, что Виталина выглядит старше своих лет и пора бы заняться своей внешностью. В сети ходят слухи, что Шаляпин жалеет денег на пластику для Цымбалюк-Романовской. Хэйтеры пишут, что на высоком лбу Виталины отчетливо видны большие морщины, которые сильно бросаются в глаза.

«Помнится, Виталина говорила, что мечтает о новой груди и круговой подтяжке, только ее счета сейчас арестованы, а Прохор денег не дает», - комментируют фотографии внимательные обозреватели.

Исходя из логики Прохора, пусть лучше его возлюбленная ходит, как шарпей. Скорее всего, артист боится, что Виталина найдет ему замену, как это произошло с несостоявшейся невестой Калашниковой. Складывается впечатление, что тем самым, Шаляпин отгоняет «дворняжек» от своей потенциальной жертвы.