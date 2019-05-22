«Ну как можно жениться на такой тупице?»: Жена Цекало пытается неумело скрыть свои недостатки на фото

Сегодня, 04:04

Поклонники шоумена недоумевают от его выбора супруги, все чаще находя фотографии Дарины Эрвин, откровенно приправленные фотошопом.

Александр Цекало узаконил свои отношения с голливудской актрисой еще в марте, после долгого и бурного романа. Пара расписалась в Беверли-Хиллз, пригласив только самых близких родственников и друзей. Девушка изначально не хотела менять свою фамилию с Эрвин на Цекало, но впоследствии согласилась. Дарина пишет картины, ранее работала моделью в Южной Корее и ряде других стран.

В ее профиле подписчики постоянно натыкаются на неумело отредактированные фотографии. Видимо, работа художницей и моделью никак не влияет на профессиональное пользование фотошопом, хотя напрямую должно. Девушка сжимает себе формы тела, меняет цвет глаз, форму лица и волос, причем это все заметно невооруженным глазом. В сети ее назвали гуманоидом, якобы раньше ее внешность была гораздо лучше. Некоторые пользователи сети удивляются: «Ну как можно жениться на такой тупице?»

К слову, сам Цекало старше Дарины на 30 лет, именно этот факт стал главной причиной недовольства ее отца, который и сам младше Александра на 7 лет. Также отец девушки осудил Цекало за то, что тот бросил семью ради молодой девушки.

Отчим Дарины Аскар Мухитдинов немного рассказал о Дарине и ее жизни до встречи с Цекало. Он говорил, что в юности она часто сбегала из дома, после этого отчим оплатил ей юридическое образование и устроил девушку в свою фирму. Однако, она ушла и поступила в какое-то актерское училище, но снималась максимум в массовках. Также, Мухитдинов сказал, что до сих пор обеспечивает Дарину, так как она ни копейки сама не заработала за свою жизнь.