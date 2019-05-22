Партнёрские роды убили отношения. Влад Топалов не воспринимает Регину, как женщину

Сегодня, 02:07

Об этом свидетельствуют его комментарии в соцсети. Поведение Влада Топалова выдает явные признаки непринятия своей супруги.

Складывается впечатление, что Влад Топалов и Регина Тодоренко испытывают проблемы в отношениях. На сколько известно, Влад присутствовал на рождении ребёнка, о чем сейчас вспоминает и пишет в блоге Instagram.

«Я не приторный папаша, не мимимишный. Он, порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил и я вам об этом тоже честно говорю», - написал Влад ссылаясь на свой юмор.

Вероятно, партнерские роды разрушили гармонию отношений в паре. Текст Влада звучит с пренебрежением и складывается впечатление, что ему было неприятно находиться на рождении сына. По мнению психологов, такое часто происходит, когда мужчина не был морально готов присутствовать на самом процессе.

«Духовное сближение во время родов не сочетается в сознании мужчин со страстью. Происходит некий диссонанс. Женщина становится для мужчины непривлекательной»,- пишут специалисты психологии. Если Регина сама настояла на присутствии Влада, то её напористость может обернуться серьёзными проблемами для их отношений.

Поведение Влада говорит, что партнёрские роды убили их отношения. Молодой папа пишет публикации, подчёркивая неприятную составляющую процесса деторождения, а также после рождения малыша - Влад флиртовал с девушками модельной внешности, пока не было супруги рядом о чем писали в СМИ. Многие заметили, что певец уделяет внимание другим девушкам в Instagram, он может прокомментировать эффектную фигуру девушки или просто ставить лайки на фотографии с обнаженными телами. Видимо, супруга стала нежеланной для Влада, только так можно объяснить чрезмерное внимание, уделяемое певцом другим девушкам.