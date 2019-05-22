«Почти сожительствуем»: Асмус могла подружиться с любовницей Харламова

Сегодня, 10:30

«Мы вместе во всех в поездках, на съёмках, в театре, на мероприятиях», - пишет Кристина.

Пара Гарика «Бульдога» Харламова из Comedy Club и его супруги Кристины Асмус из «Интернов» всегда казалась странной – разные по характерам, разные внешне они, казалось бы, не смогут ужиться вместе. Многие их хейтеры были уверены – семья развалится через несколько месяцев. Но ничего подобного. В чем же может быть секрет того, что настолько разные личности уживаются так долго под одной крышей, не спешат разводиться и искать другую «родственную» душу? Сегодня Асмус намекнула в чем причина, рассказав о своей близкой подруге, которая может оказаться любовницей Харламова.

«Это Наташа и уже почти 5 лет мы с ней почти сожительствуем», - пишет Кристина о своей близкой знакомой. Слово «сожительствуем» очень редко употребляется иначе, чем в значении интимных или любовных отношений при совместном проживании на одной жилой площади. Замужем за Гариком Асмус с 2013 года, то есть уже 6 лет, а, следовательно, Наташа появилась в ее жизни на втором году супружеской жизни. Как раз в этот период, по мнению семейных психологов, начинается кризис в отношениях мужа и жены, и велика вероятность первой измены.

В сети достаточно давно ходят слухи о том, что сама Асмус «гуляет» от Харламова, встречаясь с актером Александром Петровым. При этом, кажется, она это и не скрывает. Возможно, супруги уже давно договорились о «свободных отношениях» и не пытаются обманывать друг друга. Тогда, «почти сожительствуем» обретает иной смысл - девушка часто приходит к юмористу и так же часто видится с его женой. Во время одного из визитов они и могли познакомиться. Это объясняет, в связи с чем она могла быть настолько вхожа в их семью – это нужно было в первую очередь Гарику.

Сейчас же Харламов уже «ревнует» жену к Наташе, как бы это странно ни звучало. Видимо, девушки смогли найти общий язык и даже сдружились до такой степени, что уделают больше внимания друг другу, а не Гарику.