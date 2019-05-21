Унизил, как Харламов Гузееву? Батрутдинов поглумился над хореографом Дружининым

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Издёвки над коллегами по сцене – видимо, отличительная черта резидентов Comedy Сlub.

Шутки Гарика Харламова про Ларису Гузееву быстро разлетелись в сети, и теперь подписчики часто упоминают нецензурную фразу телеведущей под постами комика. Видимо, его коллега по сцене решил заняться подобным, ведь «Бульдог» неплохо повысил свою популярность за время травли Ларисы. В своем Instagram-аккаунте он выставил юмористическое видео, в котором поглумился над хореографом Егором Дружининым. В первой части ролика танцует настоящий Егор, а во второй – странный парень с сумасшедшим взглядом. Видимо, Тимуру показалось смешным, что оба мужчины визуально похожи.

Возможно, это очередной пиар-ход, который позволит резиденту Comedy Сlub поднять свои рейтинги. Но нельзя исключать, что эта антиреклама проплачена, ведь хореограф далеко не самый популярный человек в стране, а черный пиар - тоже пиар.