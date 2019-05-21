Костенко «жжет ляжки» ради любви Тарасова. Ожоги заживут?

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Настя - уже третья жена бывшего мужа Бузовой, и, поговаривают, что Дмитрий не думает надолго с ней задерживаться.

Футболист ФК «Арсенал» Дмитрий Тарасов строил свою любовь с Ольгой Бузовой, благодаря чему неплохо распиарился, а после развода с ведущей «Дома-2» он один долго не тосковал. Почти сразу же рядом с ним появилась модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко. Юная девушка покорила сердце одинокого спортсмена и сделала то, что не смога Бузова – родила ребенка. Но брак не принес полного и безоблачного счастья Насте, ведь мало того, что завистницы из Интернета обижают ее, называя «деревенщиной», так еще и пишут ей, что Дмитрий в свободное от жены с дочерью время гуляет с некой студенткой МГУ. Неужели и с третьей своей женой Тарасов разведется?

Такого исхода точно не хочет Костенко, и, возможно, потому сейчас она «жжет ляжки» каким-то непонятным кремом от целлюлита – всё ради любви Тарасова.

Настя показывает на видео свои покрасневшие бедра, замотанные в целлофан, жалует, что дико жжется крем, но все эти мучения мужественно терпит. Заживут ли ожоги, останется ли рядом Тарасов? Все может быть, но вот только непонятно, где Костенко, дохудевшаяся практически до анорексичной фигуры, увидела у себя целлюлит. Кроме того, не ясно, действительно ли отсутствие «апельсиновой корки» на бедрах жены в принципе заметит Тарасов, ведь по сути это сущая мелочь.