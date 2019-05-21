Пигментные пятна – вон: Барановская пытается «завлечь» Аршавина своим внешним видом

Сегодня, 23:25

Решая свою давнюю проблему, телеведущая занялась здоровьем прямо в студии «Первого канала».

Неоднозначные поступки Юлии Барановской, главной «порядочной» матери «Первого канала» и знаменитой телеведущей, уже давно вызывают у широкой публики множество вопросов. Пожалуй, самой обсуждаемой темой является личная жизнь знаменитости, которая после развода в 2013 году с Аршавиным, старалась никак не компрометировать свою личную жизнь.

Видимо, сейчас любящая мать пытается вернуть отца своих троих детей, «завлечь» Андрея своим внешним видом, ведь за эти годы Юлия стала выглядеть, по мнению многих, очень достойно. Как стало известно благодаря сети Instagram, Юлия сейчас очень серьёзно озабочена вопросом своих пигментных пятен. Вероятно, сказав им «вон», Юлия пошла на работу, где попыталась «выудить» у видных экспертов красоты секреты ухода за кожей лица, чтобы избавиться от проблемы.

Стоит сказать, что многие фанаты критикуют Юлию или за её особенный голос, или за пигментные пятна, когда женщина показывает свою натуральную красоту без макияжа. Видимо, забыть Андрея любящая женщина никак не может, пытаясь всеми средствами напомнить о себе.