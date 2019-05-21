«Какой надрыв!» – Фанатов ужаснуло лицо Виторгана, «перекошенное» от боли и страданий

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То ли Собчак «рвет» душу, то ли артист решил продемонстрировать свои актерские способности.

Последняя фотография, которую Максим Виторган опубликовал на своей странице в Instagram, буквально шокировала его поклонников. На черно-белом портрете артист выглядит страдающим, а его лицо как будто «перекошено» от боли и страданий.

Да, Максим уже много лет работает профессиональным актером, но обычно такие сильные эмоции неподдельны и самостоятельно, ради игры перед публикой, их вызваться очень трудно. Фанатов ужаснуло это лицо, ведь они не привыкли видеть мужчину в таком виде.

«Какой надрыв», «Почему такое фото «разрывающее»?», «Ужас, смотреть страшно», – написали фолловеры под снимком. Не исключено, что боль после расставания с Ксенией до сих пор не утихла, и Максим до сих мучается с разбитым сердцем, пытаясь показать это окружающим. На самом деле, мужчина до сих пор отправляет комментарии под фотографии Ксении, не забывает о ней, и, возможно, все еще хочет спасти семью ради маленького Платона.