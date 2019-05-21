Война после развода. Собчак стала «врагом» для Виторгана из-за расставания

Сегодня, 20:06

Максима злит, что экс-супруга снимает с себя всякую ответственность за разрушенную семью.

Несколько месяцев назад стало известно, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстаются, а чуть позже выяснилось, что они уже давно не жили вместе. Настолько давно, что у знаменитой ведущей, видимо, появились очень теплые отношения с режиссером Константином Богомоловым. Собственно, сами слухи о разводе пары были спровоцированы дракой Виторгана и Богомолова, после которой последний называл себя жертвой. Но в последние недели бывшие супруги никак и нигде не говорили о том, как проходит развод, возникают ли какие-либо трудности, как это переживает сын.

Только сегодня Виторган дал понять, что у него с женой после развода началась едва ли не война. Об этом можно судить по комментарию Максима, который тот оставил под постом Ксении о доброте и мести.

Судя по словам Виторгана, Собчак стала для него «врагом» из-за расставания, а то, что она еще и отказывается брать на себя вину за развал семьи, только раздражает актера. За что именно ведущая должна взять вину не уточняется, но, возможно, это как-то связано с предполагаемой изменой Собчак мужу. Наверно, только этим можно объяснить драку Виторгана и Богомолова, иначе она кажется полностью бессмысленной.

Интересна реакция Ксения на слова бывшего мужа – больше всего ее взволновало то, что подобную тему тот хочет обсуждать в комментариях. Это еще раз косвенно доказывает, что брать ответственность за что что-либо Собчак не собирается, так как столкнуться со всей силой общественного осуждения ей не очень-то хочется.