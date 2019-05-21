Старость – не младость. Бородина рассказала о страхе остаться «капризной бабкой»

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Отит дал о себе знать – Ксюша заявила, что не любит лечиться из-за мыслей о преклонном возрасте.

Знаменитая телеведущая сейчас находится в морально и физически тяжёлом состоянии, ведь почти сразу по приезду из Санкт-Петербурга, после холодных дождей Северной столицы, Ксения Бородина заболела. Долго не было известно точного диагноза, однако сегодня Ксюша рассказала о своих переживаниях связанных с болезнью.

Естественно, с детства все понимают, что старость – не младость, рано или поздно все почувствуют на себе бремя возраста и тяжёлую ношу опыта жизни, но, видимо, Ксения задумалась об этом слишком рано. 36-летняя звезда рассказала о страхе остаться «капризной бабкой». Рассказав о своём состоянии на сегодняшний день, знаменитость впала крайности и начала себя сравнивать с уже пожилым человеком, вероятно, намекая на то, что такая перспектива её не радует.

«А состояние особо не меняется…Голова квадратная, горло болит, ухо заложило – отит, ощущение будто я ночей 5 не спала…Хожу как бабуля везде с таблетками, чтобы успеть пшикнуть в нос, залить в горло, выпить все таблетки, а я все это терпеть ненавижу. Не мое это! Я не обязательный человек в этом плане и лечиться не люблю…и капризная сейчас», – отметила Ксения у себя в профиле Instagram.

Конечно, эффектной звезде ещё, откровенно говоря, рано думать о «пенсии», или о том, что её кто-то списывает со счетов. Как говорят, жизнь после тридцати только начинается и даже тяжёлая болезнь и десятки разных лекарств – не повод для того, чтобы сравнивать себя с бабулей, или даже бояться такой перспективы в будущем.