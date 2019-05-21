Ревность и недопонимание. Прилучный и Муцениеце назвали причину развода

Сегодня, 23:10

Пара дала совместное интервью, где каждый из супругов сообщил, из-за чего они чаще всего ссорятся.

В последнее время достаточно часто в Сети всплывает информация о том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный собираются разводиться по той или иной причине. Однако после того, как Павла уличили в неподобающем поведении (залез и уснул в чужой машине), а кроме того, появились данные о его пьянке в клубе, слухи о разводе только усилились. Вместе с этим, сами супруги никак не комментировали свои отношения, но зато вместо Павла неожиданно высказался его менеджер. Видимо, пиарщики пары решили окончательно развеять слухи о развале семьи, а потому обязали своих звёздных подопечных дать несколько совместных интервью. Однако именно на одном из них Прилучный и Муцениеце, вероятно, и назвали причину развода.

Дело в том, что в какой момент журналистка издания о звездах спросила пару о том, из-за чего они чаще всего ссорятся. Ответы у супругов были разные. По мнению Агаты причиной их конфликтов становится ревность, и когда она озвучила свой ответ, по лицу Павла было понятно, что ей не следовало этого делать. В то же время Прилучный как причину ссор назвал недопонимание, с чем Муцениеце спорить не стала. Хоть пара все еще не заявила о своем разводе, скорее всего, именно ревность и недопонимание в итоге могут привести к расставанию супругов, если те не предпримут каких-либо мер по решению этих проблем.