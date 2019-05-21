Пугачёва бросила внука? Никита собирал деньги на день рождения с дешевой рекламы

Сегодня, 23:07

Примадонна даже не поздравила внука в Instagram, как делала это раньше.

Хотя имя Никиты Преснякова напоминает о многих известных фамилиях (Пресняков-старший, Орбакайте, Пугачёва, Галкин), сам он редко кичится завидным родством и предпочитает говорить, что в жизни всего добился сам. Похоже, теперь ему действительно придется забыть о многих своих возможностях, которые открывались для него благодаря бабушке Алле Борисовне, в том числе и о больших деньгах на празднование дня рождения.

Накануне молодой музыкант показал на личной странице фото с воздушными шарами, которые получил в подарок от жены Алёны Красновой. Похоже, с помощью дешевой рекламы (на паблик магазина шаров подписаны всего 6 тысяч человек) он пытался собрать хотя бы небольшую сумму денег, чтобы отметить день рождения.

Видимо, между Аллой Пугачёвой и Никитой Пресняковым отношения действительно накалились до предела. Возможно, исполнительница хита «Миллион алых роз» бросила внука, так как тот, по слухам, разругался с ней еще перед празднованием ее прошедшего юбилея.