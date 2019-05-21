Напомнила о плохом - Малышева устроила звездной пациентке «траур» в день рождения

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Слова о страшном диагнозе «подвинули» все искренние пожелания, адресованные Алле Вербер.

Сегодня отмечает день рождения фэшн-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер. Елена Малышева поздравила именинницу одной из первых, однако сделала это не очень красиво и даже неуважительно по отношению к бизнес-леди. Врач-терапевт попросту устроила звездной пациентке «траур» в ее праздничный день.

Дело в том, что все пожелания Малышевой, адресованные Вербер, попросту затерялись среди сведений о страшной болезни именинницы. Малышева отметила, что познакомилась с Аллой, когда она узнала о том, что больна раком крови. Данный факт – не секрет для общества. Известно, что в 50 лет Вербер поставили страшный диагноз - рак крови, с которым, как сообщается в информационных статьях на просторах интернета, она боролась пять лет. Вероятно, бизнес-леди неприятно вспоминать о том периоде своей жизни, но Малышева напомнила ей о плохом в ее же день рождения. При этом народный врач-терапевт не постеснялась рассказать о том, как тяжело приходится пациентке жить с таким диагнозом.

Стоит отметить, что в сети нет никаких подробностей по поводу того, как чувствует Вербер в настоящее время. Однако Малышева в своем поздравлении, видимо, дала понять, что директор ЦУМа не до конца победила болезнь. «С таким диагнозом она живёт много лет. Она каждый день борется, лечится и побеждает. Она каждый день выигрывает для жизни», - отметила Елена Васильевна.