Смотреть, нельзя есть! Рудковская «закаляет» силу воли Гномыча во время завтраков

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Горы французских сладостей Яна будто специально выставляет во время каждого «постного» завтрака сына.

В фильме «Чарли и шоколадная фабрика» дети должны были во время экскурсии по заводу не брать ни одной сладости, иначе могли получить жестокое наказание. Похоже, подобным образом продюсер Яна Рудковская «закаляет» силу воли и своего сына Гном Гномыча во время завтраков. Дело в том, что во время каждого приема весьма постной пищи, мать будто специально выставляет горы французских деликатесов.

Сама Рудковская, естественно, не может позволить себе ничего настолько калорийного, ведь тщательно следит за фигурой после значительного похудения. Муж Яны Евгений Плющенко тоже вряд-ли увлекается сладостями, ведь все еще позиционирует себя как спортсмена, а для них подобная пища под запретом, как и спиртное. Остается только младший сын Рудковской, видимо, именно его она дразнит сладким. Можно предположить, что перед каждым завтраком Яна садит сына за стол и командует: смотреть, нельзя есть! Не в буквальном смысле конечно, а лишь метафорически можно себе представить данное действо.

Однако если она действительно так делает, то это очень хитрый ход, ведь от вида сладкого у любого ребенка выработается желудочный сок, появится аппетит, а значит, и положенный несладкий завтрак он съест с большим удовольствием. Но остается открытым вопрос в том, не слишком ли это жестоко по отношению к мальчику, и не скажется ли это негативно в будущем, когда, из-за вероятного недоедания сладостей в детстве, он будет в большом количестве есть их во взрослом возрасте.