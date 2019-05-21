Харламов жестоко унизил Зверева на всю Россию

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Из-за своей ориентации стилист стал новой жертвой Гарика, временно забывшего про Гузееву.

Несмотря на слухи об уходе или изгнании Гарика Харламова из Comedy Club, он продолжает появляться на передаче и радовать фанатов новыми шутками. Вероятно, чувствуя необходимость выше поднять рейтинги шоу, комик пытается вызвать у зрителей сильные эмоции. Именно поэтому, видимо, во время одного из последних выступлений он решил жестоко унизить популярного шоумена и стилиста Сергея Зверева. Харламов в одном из номеров последнего выпуска спел о нем такие слова: «Серёжа Зверев живёт без жены. Зато кайфует «с другой стороны». Нетрудно догадаться, что таким образом комик намекал на нетрадиционную ориентацию звезды. Эфир показали по телевидению, поэтому ясно, что видеть его могла вся Россия и даже фанаты Comedy из других стран.

Примечательно, что самого Гарика Харламова довольно часто называют гомосексуалистом, однако он на подобные обвинения реагирует остро и иногда даже агрессивно. Тем не менее, по какой-то причине он не побоялся задеть чувства своего коллеги по сцене и публично унизить его.

Также шоумен спел песню про Марата Башарова, избивающего жену, предложив применить насилие к нему самому.

Ранее артист открыто насмехался над Ларисой Гузеевой в Instagram, однако его подписчикам это пришлось не совсем по вкусу. Судя по всему, Харламов решил не отказываться от такого формата, несмотря на реакцию публики, а просто сменить «цель».