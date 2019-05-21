Могла стать «жертвой» - Цымбалюк-Романовская «спасла» Волочкову от Шаляпина

Сегодня, 14:02

Наивная, немолодая, с деньгами – балерина могла бы стать идеальной пассией для артиста, предпочитающего, по всему видимому, женщин в возрасте и с достатком.

О Прохоре Шаляпине уже давно отзываются как о человеке, который использует состоятельных пожилых женщин в своих корыстных целях. Даже отношения артиста с Виталиной Цымбалюк-Романовской не изменили мнение интернет-общества. В сети по-прежнему критикуют Шаляпина, называя его любителем старушек с толстыми кошельками.

Негатив стал литься на Прохора еще с 2013 года, когда он женился на 58-летней предпринимательнице Ларисе Копенкиной. По мнению многих пользователей, 40-летнюю Цымбалюк-Романовскую Шаляпин также лишь использует в своих целях. Если Прохор действительно такой, каким его видят многие фанаты, можно предположить, что очередной «жертвой» артиста могла стать скандальная балерина Анастасия Волочкова. Прима подходит Шаляпину по всем параметрам, если сравнить с теми женщинами, с которыми артист имел отношения. Немолодая, состоятельная, одинокая, щедрая и немного наивная.

К тому же, Прохор, видимо, один из немногих, кто не скрывает своего неравнодушия к приме. В недавнем интервью радио Шаляпин во время рассуждений о хейтерах вспомнил о Волочквой, заметив, что ей от недоброжелателей достается больше, чем остальным, хотя она якобы не такая уж и плохая: «Я ее очень люблю и прошу не реагировать ее на хейтеров». Шаляпин не стыдится Анастасию, как большинство, и лестно отзывается в ее сторону, как будто привлекает внимание балерины.

Вероятно, Волочковой просто напросто повезло, что в жизни Прохора появилась Виталина. Другими словами, Цымбалюк-Романовская буквально «спасла» Волочкову от Шаляпина. Ведь, если домыслы общественности верны, артист легко бы мог втереться в доверие примы и нагло использовать ее.

Однако это лишь возможная версия развития событий, как на самом деле могли бы сложиться подобные отношения, нам, к сожалению, остается только гадать.