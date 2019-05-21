«Туфли не жмут?» - Барановская попыталась отойти от «колхозного стиля» и стала посмешищем

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Красные пальцы и выступающие вены на ступнях говорят о невероятном дискомфорте, которому подвергла себя телеведущая ради стильного образа.

Ведущая шоу «Мужское/женское» успешно справляется не только с работой на телевидении, но также успевает в одиночку воспитывать троих детей. Накануне в личном профиле Instagram она показала фотографии с выпускного в детском садике младшего сына Арсения.

На снимке они запечатлены сидящими на маленьких деревянных стульях и позирующими для камеры. Пока одни пользователи сети любовались, как за годы в садике вырос мальчик, другие обратили внимание на молочного цвета лодочки, которые к своему образу подобрала телеведущая. На фото видно, что туфли сильно сжимают ее пальцы, вероятно, потому что не подходят по размеру.

«Юля, смотрю на ваши пальцы в туфлях, аж сердце защемило», «Туфли не жмут?», «Это просто позор и смех, ну как можно так ходить. Есть же деньги на нормальную удобную обувь, почему не подобрать по размеру?», - писали в комментариях под постом фанаты, для которых из-за «маленькой» обуви Барановская стала посмешищем.

Скорее всего, таким образом телеведущая хотела достичь вовсе не такого фитбека. Накануне в сети Юлию высмеяли за «колхозный стиль», поэтому она, вероятно, попыталась отойти от подобных насмешек, выбрав для мероприятия стильный классический образ. Тем не менее, похоже, даже работа в передаче «Модный приговор» не помогла ей научиться грамотно подбирать для себя вещи.