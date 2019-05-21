«Нервы зашкаливают» Гузеева может изжить Сябитову с «Давай поженимся!»

Сегодня, 11:19

Поклонники считают, что Роза может покинуть шоу, а Лариса и Василиса ей в этом помогут. В последнее время телеведущая Лариса Гузеева все больше удивляет поклонников своими высказываниями. Лариса достаточно часто агрессивно реагирует на комментарии в ее Instagram-аккаунте, чем пугает своих фолловеров. Многие стали замечать, что подобным образом Гузеева общается не только в своем аккаунте, но и на шоу «Давай поженимся!», где она является одной из ведущих.

Поклонники телевизионного шоу «Давай поженимся!» все чаще стали замечать, что разбрасываться оскорблениями и перебивать стало для Ларисы Гузеевой нормой. По их мнению, Василиса Володина хорошо ей в этом помогает, а Сябитовой они не дают вставить и слова. Лариса всегда была известна как сильная характером женщина, которая не даст себя в обиду, но сейчас это переходит все границы, считают фолловеры.

Подписчики сошлись во мнении, что Сябитовой становится все меньше и меньше в телешоу, слава Гузеевой все растет, а Василиса является второстепенным «персонажем», который придерживается стороны Ларисы. Вполне возможно, что Розу действительно пытаются изжить с «Давай поженимся!». Ее реплик на шоу не так уж много, а вот рекламы в ее Instagram-аккаунте становится все больше. Это наталкивает на мысль, что у знаменитой свахи отобрали немного славы и урезали гонорар, из-за чего она и вынуждена публиковать так много рекламных постов.

«У Ларисы уже нервишки не пошаливают, а зашкаливают: оскорбления летят направо и налево, а Василиса ей в этом подпевает», «Лариса вообще слова вставить не дает! Василиса у нее в шестерках.», – негодуют поклонники Розы в ее Instagram-аккаунте. Возможно, Лариса действительно переусердствует в желании быть популярной, и ей нужно немного отступить, дав другим ведущим право голоса.