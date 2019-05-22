«Я бы посоветовала разводиться»: Рита Дакота осудила Бородину за ее высказывания о браке

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Разведенная ранее Ксения призывает свою аудиторию не разводиться, а строить семьи, после этого высказывания телеведущей подверглись критики со стороны певицы Дакоты.

Ксения Бородина в своем профиле затронула тему разводов в семьях, приводя статистику и свои доводы. Но девушка и сама находится в разводе, причем дочка от прошлого брака до сих пор живет с ней и новым папой Курбаном Омаровым.

Довольно странное заявление, имея такой опыт за спиной, телеведущая заявила: «Брaчная статистика в последнее время выглядит как социальная катастрофа: на 1000 браков 700 разводов. Не все готовы именно идти на компромисс, не все готовы разговаривать, прислушиваться друг к другу, сломать всегда проще, чем строить. Вообще я против призывов иди и разводись, это модно, быть такой крутой, самостоятельной и все послать к черту. Послать можно только тогда, когда реально ты все сделала, чтобы спасти не получилось и тогда пошла и уничтожила. Старайтесь сохранить до последнего, то что создали совместно».

После такого заявления мнение Бородиной подверглось критики множества ее подписчиков, в их числе оказалась и певица Рита Дакота, которая в свою очередь осудила за высказывания о понятии брака: «Если люди несчастны вместе, на кой им сохранять то, что не делает их лучше? Чтобы что? Разве штамп в паспорте и социальная ответственность могут перевешивать подлинную любовь к себе, заботу о себе? У всего есть свой срок. Я бы вообще посоветовала разводиться всем».