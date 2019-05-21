Примерный папа: Топалов отказался от наркотиков и гулянок ради маленького сына

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Брак семьи Тодоренко и Топалова сплотило рождение сына, теперь пара уделяют все свое свободное время ребенку, забыв о разногласиях и пагубных привычках.

Ранее певца Влада Топалова в сети обвиняли в употреблении запрещенных препаратов, алкоголизме и развязном поведении с незнакомыми молодыми девушками. Это доказывает факт того, что во время съемок он приставал к девочкам моделям, вел себя крайне развязно, смахивая на старого извращенца. Именно так описывает его поведение на студии одна из работниц съемочной площадки. Она заметила, что лицо певца покрыто язвами, будто он употребляет тяжелые наркотики. Вероятно, в тот момент бывшему солисту группы «Smash!!» было больше по душе приставать к молодым моделям, пока его супруга оправлялась после родов.

Однако, теперь экс-солист группы «Smash!!» пытается стать примерным отцом для своего маленького сына, в сети все чаще замечают, что папа проводит много своего времени с ребенком. Стоит отметить, что и отношения Регины и Влада изменились только в лучшую сторону. Вероятнее всего, что Топалов отказался от наркотиков и гулянок ради маленького сына, в которых его обвиняли пользователи сети и поклонники ранее.

Инсайдеры Telegram-канала «Светские хроники» заметили семейную пару, когда они гуляли с ребенком. Влад и Регина мило развлекали малыша, пока тот сидел в детской коляске. Видимо, Топалов смог определиться, что для него важнее в жизни и становится примерным папой и главой семейства.