«Полный развод, помощи никакой»: Пациентка пожаловалась на очень дорогую клинику доктора Малышевой

Сегодня, 11:00

За большие деньги женщина не смогла добиться ответа от клиники в онлайн-режиме и написала об этом главному врачу нашей страны – Елене Малышевой.

Известная телеведущая и профессор медицинских наук Елена Малышева в последние годы ведет не только программу «Жить здорово!» на «Первом», но и имеют очень прибыльный бизнес. Клиника Елены Малышевой на слуху уже третий год. В своей соцсети Елена Малышева рекламирует свою клинику, и заверяет, что самые лучшие врачи здесь и стоит лечиться именно у них. Но в ответ на свою рекламу, она зачастую получает обратную связь, и если честно, то плохой больше, чем хорошей. Так сегодня, пациентка пожаловалась на очень дорогую на клинику доктора Малышевой.

«Обращалась на консультацию в вашу клинику онлайн полный развод, помощи никакой. Заплатила огромную сумму и не получила никакого ответа. Как вы можете так обманывать людей? Советую никому к вам не обращаться, полный развод. У вас не помощь, а бизнес на горе людей», - написала Наталья на ее странице в Instagram.

И, действительно, на сайте вам предлагают услуги по онлайн-консультацию за кругленькую сумму. Сумма в среднем варьируется за дистанционную консультацию от 10 000 до 20 000 рублей. А если прислушаться к тому, что говорит пациентка, то она осталась попросту «в дураках». Она перечислила деньги, но консультации так и не получила. А за последнее время клиника набрала огромное количество негативных отзывов. В дело в том, что к Елене часто обращаются люди с разных уголков России. На вопрос: «Кого вы мне посоветуете?» Она всегда отвечает: «Обратитесь в нашу клинику Елены Малышевой.

Там профессиональные специалисты вам помогут».

А позже выясняется, что первый курс таких консультаций стоит около 50 000 рублей, из расчета 10 000 за один прием. Вот и получается, что для обычного населения сумма не подъемная, а Малышева уверяет, что только эти врачи помогут вам в вашей проблеме. Многие вспоминают, что раньше, когда Елена Малышева начинала вести программу «Здоровье» - она с сочувствием относилась к людям, сейчас же это напоминает «Большой коммерческий проект Константина Эрнста».