Величию под стать. Прохор Шаляпин выразил симпатию ведущей «России-1»

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Виталина, похоже скоро останется не у дел, поскольку Прохор всерьез заинтересовался очень симпатичной телеведущей программы о погоде.

«С легендарной ведущей прогноза погоды на канале Россия-1, нашей Примадонной и эталоном профессионализма на Метео-ТВ (Татьяна много лет выходит в прямой эфир, а это очень ответственно и непросто) – Татьяной Антоновой», - подписал совместную фотографию Прохор.

А в кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что на самом деле Прохор уже давно «положил глаз» на успешную телеведущую. Как сообщается в Instagram-группе Gavrilovnak1, певец зачастил в гримерную к Татьяне, то с угощениями, то с мишками, то с цветами – выражая симпатию ведущей. Сотрудник телецентра сообщает в соцсети, что Прохор всеми силами пытается понравится симпатичной блондинке-ведущей, а вот Татьяна, похоже не готова к таким переменам в личной жизни. А как же тогда его возлюбленная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская?

Многие пользователи отмечают, что Татьяна подходит Прохору больше, так сказать величию под стать. А вот Виталина рядом с ним, как «колхозная девочка», в ней нет столько пафоса и стервозности – что однозначно мешает их совместной личной жизни. Кроме того, в сети появилась информация, что в последнее время пара вовсе и не живет вместе. Прохор большую часть времени уделяет своему новому проекту «Погода», в качестве телеведущего, а Виталина безуспешно пытается создать «атмосферу» для дальнейшей беременности от Прохора.

Складывается впечатление, что очередной коммерческий проект под названием «Виталина» подходит к концу, так было и с Ларисой Копенкиной, и с Аленой Калашниковой, а сейчас Цымбалюк-Романовская. Не исключено, что Прохор в скором времени объявит себя парой с Антоновой, если профессиональная ведущая решиться на такой безумный поступок.