«Ну совсем стыд потеряли»: Фанаты раскритиковали Глюкозу за откровенные фото

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По мнению подписчиков в Instagram, Глюкоза отводит взгляд от голоса на свои телеса.

Как известно, певица замужем с 2006 года за бизнесменом Александром Чистяковым. Семья в браке уже 13 лет, возможно, что через столько лет проходит былая страсть и влюбленность. Ведь нет ничего вечного, все приедается и становится днем сурка. Видимо, Глюкоза устала от бытовой жизни с мужем, он старше ее на 12 лет и не такой заводной, как она. Совсем недавно в СМИ появилась информация о возможных изменах Натальи. На слуху были интриги с Максимом Виторганом, Гариком Харламовым, Игорем Верником и Федором Бондарчуком.

За короткий промежуток времени много мужчин крутилось вокруг певицы. Она в свою очередь, отмалчивается и не отрицает романы с мужчинами. Певица стала чаще добавлять на свою страницу в Instagram неоднозначные фотографии. Одна половина подписчиков допустила возможность, что актриса выставляет свое красивое тело, для мужской половины и даже предложили Наталье сделать отдельную страницу для своих обнаженных фотографий. Вторая половина подписчиков раскритиковали певицу, предполагая, что она оголяется, для того, чтобы «отвести» людей от прослушивания ее песен и голоса. По этическим соображениям, редакция изменила снимки звезды.

«Ну совсем стыд потеряли. Для себя ладно, но на всю страну. Да, фигура отличная, не знаю, я не современная», «Наталья, вы просто пытаетесь обратить внимание на свое тело! Вместо того, чтобы качественно и красиво спеть, делаете отвлекающий манёвр», — пишут возмущенные инсайдеры Глюкозы. Обозреватели сравнивают Глюкозу с актрисой фильма для взрослых. По-видимому, звезда хочет больше мужского внимания, чтобы ее желали и любовались. Кроме того, Наталья совершенно не стеснялась того, что она в неглиже, а ее снимают двое незнакомых мужчин.

«На самом деле, фигуру можно показать и в одежде, при этом, одеваться не вульгарно и не вызывающе», — отмечают инсайдеры.