«Это Comedy или Аншлаг?». Батрутдинову стыдно работать в Comedy Club

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По версии инсайдеров Тимур Батрутрутдинов не хочет появляться в Comedy Club из-за истёкшего срока годности программы.

Тимут Батрутдинов пропал с ТНТ, иногда он появляется в качестве гостя и крайне редко выступает с Харламовым в дуэте. Почему Тимур покинул место, о котором так мечтали многие юмористы? Батрутдинов мог покинуть программу из-за резко изменившихся условий. По слухам в сети, юмористы были вынуждены самостоятельно переписывать тексты, предлагаемые сценаристами, после ухода лучших на СТС. Светлаков мог переманить на свой канал сценаристов, предложив более выгодные условия. Качество шуток изменилось и превратилось в «туалетный юмор», комики решили брать черным пиаром и хайпом. Складывается впечатление,что Батрутдинову стало стыдно работать в Comedy Club, в отличие от Харламова.

Пользователи Instagram сравнивают Comedy Club с шоу Регины Дубовицкой — Аншлаг.

«Что я посмотрел? Это Comedy или Аншлаг?», — пишут хейтеры. Многие инсайдеры солидарны с Азаматом Мусагалиевым, что у одного из самых крутых юмористических шоу истёк срок годности. Азамат высказался о шоу Comedy Club на YouTube-канале Анастасии Ивлеевой. Возможно, Тимур правильно сделал, что вовремя смог покинуть передачу, в отличие от бывших коллег он сохранил лицо талантливого юмориста, который не опускается до позорного юмора ниже пояса.

Тимур Батрутдинов много лет являлся неотъемлемой частью передачи Comedy Club. В 2009 году Батрутдинов стал самым популярным резидентом Comedy Club по версии сайта People Choice. Резидет выступал с Гариком Харламовым в дуэте и их номера были одними из самых любимых зрителями. Тимур всегда был любимцем женской аудитории, можно отдать должное женщинам за приз зрительских симпатий.