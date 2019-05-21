«Очень многое зависит от девушки»: Мама Тимати выразила неприязнь к Решетовой

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Симона не удержалась и сообщила, что не уверена хочет ли внуков от Анастасии Решетовой.

Известный певец и основатель Black Star Тимати в отношениях с моделью Анастасией Решетовой почти 4 года. За это время девушка ни на шаг не захотела приблизиться к общению со своей потенциальной свекровью. Всеми правдами и не правдами Решетова не посещает семейные ужины, посиделки и даже большие праздники. В дом Симоны Анастасия совершенно не вхожа, и похоже совершенно точно раздражает Симону Юнусову. Не для кого не секрет, что дочь Тимати — Алиса живет с Симоной. Бабушка уделяет все свое свободное время на ее воспитание и образование.

Конечно, этого нельзя сказать о маме Алисы. Алена всячески «отлынивает» от родительских обязанностей и то и дело проводит время в компании друзей на Мальдивах, в ресторанах, ночных клубах. Но, несмотря на это, Симона не стала относится хуже к Шишковой. Но, этого нельзя сказать о второй невестке — Анастасии Решетовой. Несколько дней назад мама Тимура выразила неприязнь к Решетовой в комментариях своей соцсети.

«Симона, вы будете уделять столько внимания и другим своим внукам?», — пишет ее подписчица. «Не могу ответить на этот вопрос. Как сложится», — отвечает Симона. «Сколько мудрости и любви надо, чтобы так полюбить невестку! Мира и любви Вашей семье!», — говорят ей неравнодушные пользователи. «Я совсем не идеальная, очень многое зависит от девушки», — ясно дает понять Юнусова.

Складывается впечатление, что Симона, как взрослая и самодостаточная женщина намекает на то, что Анастасии Решетовой пора «взяться за голову» и перестать думать о селфи/материальных благах/салонах красоты/модельной карьере и вытягивать все силы из ее сына. Вполне вероятно, что после того, как Тимур расстался с Аленой Шишковой — знаменитая бабушка нашла подход, чтобы видеться с любимой внучкой Алисой. Как говорил сам Тимати, с Аленой они расстались не очень хорошо.

Как оказалось, Тимати сломал спину и год провел в лежачем положении. После случившегося несчастья в семье, Алена молча собрала вещи и ушла. Вероятно, она посчитала, что Тимур уже не сможет ходить или же зарабатывать те деньги, которых ей хочется. Певец сделал все возможное и за год полностью восстановился. Но, вот странность, Симона не перестала от этого меньше любить Шишкову, а вот Решетову не подпускает к себе категорически.

Последним инцидентом в семье был тот факт, что Алиса отмечала свой очередной день рождения. На семейный праздник должны были прийти все гости Тимати. Были и звезды из шоу-бизнеса, и друзья, и коллеги, а вот Решетовой там не затесалось. Как выяснилось позже, девушка провела этот день в кино, а ее stories говорили о том, что ей достаточно весело в компании своих друзей несмотря на то, что на праздник она не попала. Вполне возможно, что Решетова не пытается наладить общение со своей свекровью, поскольку очень обижена за то, что Шишкову она принимает, как родную, а вот о самой Насте и слышать не желает. Симона удаляет комментарии в Instagram о том, что она недолюбливает модель и что не готова принимать ее в семью. Конечно, это личное дело каждого, но тогда остается один вопрос.

Почему Анастасия Решетова скрывает свою возможную беременность? Видимо, ответ кроется в комментариях выше, где Симона не уверена, что будет заниматься воспитанием внуков от Насти. Казалось бы, мудрая и взрослая женщина, но при чем здесь дети? Многие пользователи посчитали, что мама Тимати не должна делить внуков на любимых и не любимых, а уделять внимание всем одинаково, ведь дети ни в чем не виноваты.