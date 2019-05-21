«Это полная чушь!» - резиденту Comedy Club пришлось оправдываться за слухи о гомосексуализме

Сегодня, 05:00

Юмориста зацепила тема о том, что социальные сети считают его геем.

Несколько дней назад на YouTube-канале вышла новая серия «Кто здесь комик?». Участие в шоу принимали Руслан Белый, Андрей Бебуришвили и Павел Дедищев. Полностью импровизационное шоу, но как говорится хорошая импровизация — это хорошо отрепетированная импровизация.

Виктор Комаров — ведущий «Кто здесь комик?», сообщил Бебуришвили, что новости из интернета в его сторону не очень классные, потому что, недавно в интернете выложили, что Андрей представитель ЛГБТ. Месяц назад, в СМИ появилась информация о том, что на самом деле Андрей Бебуришвили в своем Instagram уличен за странными высказываниями, ставящих под сомнение его ориентацию. Андрей ответил: «Да я любимый ЛГБТ комик у нашумевшей газеты Владтайм. Вы же читали Владтайм? Это как MasterСard, все знают». Видимо, Андрея сильно зацепила тема о том, что социальные сети считают его «ЛГБТ-стендапером» и он решил оправдаться.

«Юмора ради, это чушь естественно, потому что я не гомосексуалист», — сказал юморист. Вполне вероятно, что если бы тема гомосексуализма была бы не его больной, то Андрей ее бы не поднимал. Анализируя статью, в которой написали, что Андрей не вовсе натурал, можно сделать вывод, что они опирались на ответ юмориста. В комментариях Instagram он никак не опроверг свою нетрадиционную ориентацию, а даже «подбросил дров в костер». Так же, можно подметить, что Андрей неграмотно выразился, и похоже не понимает отличий между газетой и сетевым ресурсом.

Многие интернет-издания ищут повод, как создать шум вокруг звезды и тем самым задеть ее, а тут стендапер сам захотел, чтобы о нем говорили и хэйтили. Абсолютно все «голубые воротнички» нашего шоу-бизнеса скрывают свою ориентацию, и очень многие прикрываются своими женами, которые успешно им в этом помогают.

Гомосексуалистов из российского шоу-бизнеса, который не скрывал бы свою ориентацию - мало кто встречал. Ну разве, если он признается в не рейтинговой передаче. Практически всех геев знают только догадками и фото доказательствами папарацци.