Галкин за порог, а у Аллы мужичок? Пугачёва обворожила лодочника во время прогулки по реке

Сегодня, 23:03

После пения Примадонны мужчина смотрел на нее, как завороженный.

Сейчас Максим Галкин улетел в израильский город Хайфе, но Алла Пугачева не стала скучать и отправилась с детьми на прогулку по реке. Она специально засняла для мужа видео, которым он поделился с подписчиками в социальных сетях. Примадонна каталась на лодках не сама, а доверила управление опытным мужчинам. Во время мини-путешествия Гарри и Лиза веселились, а родители только тешились, что их наследники занимательно проводят время.

Примечательно, что в одной лодке с Пугачевой находилась дочь Елизавета и лодочник. В определенный момент артистка начала петь, а мужчина буквально расплылся в улыбке. Видимо, Примадонна обворожила лодочника во время прогулки по реке, ведь услышать голос звезды вживую – настоящая радость для каждого фаната.

Галкин за порог, а у Аллы мужичок? Видимо, Пугачева никогда не остается без внимания противоположного пола. Главное, что супруг не считает это подозрительным и все также доверяет жене.