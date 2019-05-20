Подбородок подшила - рот не прикрыла: Липосакция может спасти Пынзарь от шуток о «массивном» теле

Вчера, 23:30

«Утянутое» лицо Даши выглядит нелепо на фоне ее крупных форм, однако справиться с непомерным аппетитам она, видимо, не может.

Недовольная своей внешностью Даша Пынзарь неоднократно ложилась на операционный стол ради «идеального», по ее мнению, личика. Начав с увеличения губ порядка 8 лет назад, она постоянно «вырезает» себя в одних местах и «накачивает» в других, из-за чего утратила природные черты.

Ее последним серьезным опытом стала сложная операция по изменению овала лица в нижней трети. Недавно Пынзарь сняла злополучные повязки, и теперь активно хвастается новым личиком без ненавистных «брылей». Но вот незадача: девушка постоянно корректирует и уменьшает овал своего лица, однако ее формы продолжают увеличиваться.

Даша никогда не была «дюймовочкой» и не может похвастаться стройностью от природы, однако диетами и спортом себя не утомляет. И пока ее личико уменьшается, тело растет «как на дрожжах». Фанаты отметили, что последняя операция действительно сделала Дашу краше и сбросила ей около 10 лет, однако теперь она очень непропорционально смотрится, ведь на фоне ее маленькой головки тело кажется еще больше.

Подписчики заполонили микроблог звезды «Дома-2» шутками о «массивном» теле, что больно бьет по самооценке каждой девушки. Похоже, сама Пынзарь не может заставить себя соблюдать диету ради изящных форм, ведь даже накануне лета подпитывается деликатесами, распивает калорийный алкоголь и лакомится пирогами.

Получается, что хотя она подбородок подшила - рот не прикрыла, из-за чего продолжает увеличиваться в объемах. Не исключено, что зная о своей слабости к еде и устав от шуток о лишнем весе Пынзарь по сложившейся привычке вновь обратится к хирургам, ведь липосакция может спасти ее от «болезненной» иронии, и сделать фигуру красивой и утонченной очень быстро, не испытывая силу воли.