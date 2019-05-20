«Погубит наших невест»: Астролог Володина давно предсказала Криду «венец безбрачия»

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На программе «Давай поженимся» еще в 2016 году Василису насторожил астрологический календарь певца.

Немногие помнят, что в декабре 2016 года Егор Крид также приходил на программу «Давай поженимся». Сначала не предполагалось, что он будет участвовать в роли жениха, но что-то пошло не по плану, и астролог Василиса Володина решила уговорить певца занять это место. Она провела астрологический тест с Егором, чтобы выяснить, подходит ли он для трех невест. Оказалось, что звезды артиста «не сошлись». По словам Володиной, его «смесь воздуха с огнем погубит наших невест».

Странно получается, что женщина давно предсказала Криду «венец безбрачия». Пусть она имела ввиду, что Егор не подходит выбранным кандидаткам, но спустя несколько лет он так и не смог встретить свою половинку. Может быть, это было пророчество и расположение небесных тел действительно не обманывает? Непонятно, как к таким выводам астролог пришла, ведь певец всего лишь сказал, что любит брюнеток и негативно относится к сексуальной свободе в отношениях.