«Полечите Насте голову»: «Дикое» лицо Волочковой взволновало фанатов

Сегодня, 10:30

«Глаза страшные и лицо злобное», - поклонники обеспокоены психическим здоровьем танцовщицы.

Анастасия Волочкова вновь всполошила поклонников своим странным поведением. Вернувшись с Мальдив, балерина решила привести себя в порядок. Вот только некие тайные силы помешали Анастасии обратиться в ближайший салон, а потому она приютила у себя в доме парикмахера из Санкт-Петербурга. При это балерина решила сделать мастеру хорошую рекламу, а потому, устроив импровизированный салон в своем доме, запечатлела каждую деталь ее работы.

Видимо, желая подловить лучший свет она бегала в процессе работы с краской на голове, стулом и всеми принадлежностями по дому и участку, что поклонники восприняли за тревожный звоночек. Однако больше всего фанатов взволновало «дикое» лицо Волочковой на всех фотографиях. Анастасия в последнее время часто смотрит в камеру из-под лба, из-за чего ее «перекошенный» взгляд и опухшее лицо практически без макияжа выглядят очень пугающе, отметили фанаты в фан-аккаунте балерины. Анастасия, в свою очередь, видимо, даже не замечает изменившихся черт лица, ведь фотошопит только фигуру до приличных размеров и периодически удлиняет ноги.

«Полечите Насте голову», - поклонники всерьез обеспокоены психическим здоровьем Анастасии, которая в последнее время ведет себя очень странно, противоречит своим словам, пугает их внешним видом и повадками. Фанаты предполагают, что Анастасия слишком много выпивает. Видимо, пристрастие к крепким спиртным напиткам и повлияло на поведение и характер танцовщицы.

По мнению интернет-экспертов, именно желание скрасить вечер в теплой компании за бутылочкой крепкого и сподвигло Анастасию приютить у себя дома незнакомого мастера со всей семьей, что также наводит на предположения о серьезный проблемах балерины.