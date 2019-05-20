Задела за живое? Бородина активно оправдывается после слов Риты Ларченко

Сегодня, 19:50

Ведущая утверждает, что «Дом-2» не постановочное шоу.

Несколько недель назад стало известно, что Маргарита Ларченко покинула реалити-шоу «Дом-2», после чего сразу начала раскрывать подробности организации телестройки. По словам Риты, в проекте есть сценарий, а у каждого участника есть своя роль и они обязаны ее придерживаться. Ведущая скандального проекта Ксения Бородина сразу же отреагировала на рассуждения экс-участницы и даже написала длинный пост в Instagram. Возможно, Рита задела Ксению за живое, раз Бородина так активно оправдывается после слов Ларченко.

В своем микроблоге ведущая отметила, что самое печальное, когда кто-то уходит из проекта и начинает выставлять его в дурном свете и рассказала, что в «Доме-2» никогда не было и не будет написанных сценариев, там участвуют живые люди и все эмоции, которые наблюдают зрители, настоящие. Также Ксения отметила, что у каждого человека свои ценности, которых он и придерживается на протяжении жизни, а если в шоу происходят конфликты, то виноваты явно не редакторы.

Более 15 лет выходит в эфир скандальное телешоу, вокруг которого строится много предположений и догадок, которые подогревают участники, покинувшие проект. Некоторые экс-участники озвучивали суммы, которые начислялись на счет за те или иные действия, а кто-то признавался, что редакторы заставляли их изображать любовь или драться.