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Нереальное преображение ведущей было связано с предстоящей фотосессией, после неё Барановская вернулась к «безобразию».

Недавно, в своем Instagram, бывшая жена Аршавина произвела настоящий фурор. Подписчики Юлии были шокированы ее кардинальной смене имиджа. Отныне, на фото была очень нежная блондинка, которая «собрала» множество комплиментов.

«Это ваш стиль на сто процентов! Легкая, воздушная на вид и такая глубокая и умная внутри», «Как Вам идет эта длина и цвет волос», «Юля! Как вам красиво! Бомба», «Кстати ты Юля помолодела с этим цветом, пусть так и будет. Красиво», «Очень круто в новом образе!», «Юля, как же ты похожа на Дженнифер Энистон! Я сначала попутала», - комментировали пользователи сети.

И на самом деле, новый образ «нашёл свою хозяйку», Барановская действительно была похожа на голливудскую актрису. Многие пользователи сети с нетерпением ждали выхода программы «Мужское/Женское», чтобы разглядеть русскую Дженнифер поближе. А тут неожиданный сюрприз. Какая Дженнифер? Юлька с гулькой! Барановская вновь перешла на «колхозный стиль».

Оказывается, колоссальные изменения были всего на время фотосессии для журнала. Вероятно, после того, как фотосессия закончилась, ведущая благополучно сняла парик и сделала любимую гульку на голове. Подписчики явно были расстроены узнав о том, что Барановская ни сколько не изменилась.

«Я-то думала что перекрасилась...ей так лучше было бы», «Юля, ну вы чего? Вам так шёл тот парик, зачем вы опять к старому стилю вернулись…», - комментировали пользователи сети. Кто знает, может после многочисленных хвалебных отзывов по поводу своего эксперимента Барановская всё же решиться на кардинальные изменения внешности.