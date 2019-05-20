Пожалела, что не замужем? Барановская может впасть в депрессию из-за взросления детей

Сегодня, 17:10

Новый муж – единственное, вероятно, что может облегчить жизнь телеведущей.

Фанаты не перестают удивляться тому, что Юлия Барановская успевает все – и воспитывать детей, и заниматься карьерой, и отдыхать, и уделять время своим друзьям. Сегодня телеведущая побывала на выпускном сына в детском саду, который, похоже, только омрачил ее. Уже этой осень Арсений пойдет в первый класс. Однако, видимо, Барановскую это не совсем радует. Телеведущая может впасть в депрессию из-за взросления детей, ведь они потом «упорхнут» из дома и оставят ее в полном одиночестве.

На своей странице ведущая программы «Мужское/Женское» опубликовала милое фото с наследником, коротко подписав снимок: «Выпускной в детском садике». При этом Юлия добавила к подписи множество «плачущих» эмоджи, видимо, осознав то, что уже через несколько месяцев у нее, помимо всего прочего, добавится хлопот. Сегодня трудно встретить родителя, который бы не шарахался от одного слова «школа». Мамам и папам приходится снова и снова проходить школьные программы, так как дети ежедневно нуждаются в их помощи по изучению предмета. Вероятно, Барановская испытала все это на себе, ведь ее старшие дети уже давно учатся в школе, а теперь и младший вскоре станет учеником.

Не исключено, что сегодня Юлия пожалела о том, что не замужем – одинокая телеведущая, видимо, не справляется с детьми или же попросту выбилась из сил, а впереди – очередные хлопоты и суета. Теперь ей нужно будет больше времени уделять детям, в частности Арсению. Похоже, только новый супруг поможет Юлии с воспитанием наследников. Вероятно, Барановская сегодня как раз таки задумалась о том, что без мужчины ей не обойтись.