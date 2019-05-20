Неприязнь к Малахову - семейное? Внучка Боярского высмеяла сплетни о себе

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«Все придумаем за Катю», - возмутилась наследница «Д’Артаньяна».

Совсем недавно в Сети появилась статья, в которой рассказывалось как живет внучка известного музыканта Михаила Боярского. Волну подняла Екатерина, опубликовав в своем профиле Instagram снимок, сделанный на средиземноморском курорте, которым вызвала восхищение и интерес поклонников. 20-летняя девушка все еще не может определиться чем планирует заниматься в жизни, но никто ее и не торопит с этим выбором. Екатерина часто делится с интернет-пользователями снимками с дорогостоящих курортов, элитного спортзала, также девушка часто посещает различные официальные мероприятия. Она может позволить себе вдоволь насладиться молодостью, имея папу-депутата и дедушку народного артиста.

Интернет-издание Андрея Малахова опубликовало статью о Екатерине, в которой было указано, что о жизни девушки мало известно. Также СМИ сделали несколько выводов, основываясь на фотографиях из микроблога Екатерины. Публикацию заметила сама внучка Боярского и опубликовала stories Instagram, в котором высмеяла сплетни о себе.

Не исключено, что неприязнь к Малахову семейное. Ранее Михаил Боярский высказывался о работе Андрея Малахова и о его собственном шоу, отметив, что ведущий «‎роется в мусоре», копаясь в личной жизни других людей и выставляя ее напоказ.