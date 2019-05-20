Пожалеет о расставании? Яббаров возвращает Ларченко рассказами о «крутой» работе

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Хвастаясь успехами, экс-участник «Дома-2» может пытаться привлечь внимание возлюбленной.

Скандально известный Илья Яббаров и его девушка Маргарита Ларченко покинул реалити-шоу «Дом-2» несколько недель назад. Сразу после ухода из Рита бросила Илью, оборвала все связи с экс-возлюбленным и уехала в Мурманск. Илья рассказал, что уход с проекта дал ему возможность больше развиваться в творческом плане. По слухам, Яббаров записывает второй альбом, дает сольные концерты, и даже готовит совместную песню с Любовью Успенской.

Однако, Илья собирается не только покорять эстраду, совсем недавно Яббаров поделился радостной новостью, он рассказал, что международная компания, которая занимается криптовалютой, предложила ему должность руководителя филиала в Москве. По словам Ильи, собеседование проходило около четырех часов, и ему предложили очень привлекательные условия, а он не смог отказать. Что это за компания, Яббаров не уточняет, известно лишь то, что существует она уже 8 лет.

Почему на высокую должность пригласили Илью, неизвестно, ведь чтобы заниматься на бирже криптовалют нужно иметь элементарное финансовое образование, а Яббаров учился на автослесаря и газоэлектросварщика в обычном ПТУ, но дольше года не смог продержаться в учебном заведении. Не исключено, что Яббаров возвращает Ларченко рассказами о «крутой» работе. Он может надеяться, что узнав об успехе бывшего возлюбленного, Ларченко пожалеет о расставании и станет инициатором примирения.