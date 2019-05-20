Гудков признался Харламову, какие мужчины ему нравятся

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Всего два человека привлекают юмориста, и они не противоположного пола.

Несколько дней назад вышел новый выпуск YouTube-проекта Comedy Club «Ошуительное Хоу». На этот раз ведущие Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов пригласили на программу шоумена Александра Гудкова, вместе с которым попытались выяснить, какие новости о нем являются правдой, а какие - фейком.

В ходе шоу Гудков сделал сенсационное заявление – юморист признался, какие мужчины ему нравятся. Как выяснилось, таких мужчин всего двое, при этом, они являются близкими родственниками. «Это Масляков и, наверное, Масляков-младший», - заявил Гудков. Судя по реакции ведущих, они были очень удивлены не только тем, что шоумена привлекают именно Александр Васильевич и его сын, но и тем, что комик не побоялся заявить об этом на всю страну. Сам Гудков не сомневается, что после этой передачи в сети снова начнут говорить о его нетрадиционной ориентации.

Ранее Гудкову приписывали любовную связь с Филиппом Киркоровым. Лестные отзывы артистов друг о друге, тесные отношения, схожая женоподобная манера поведения и неоднозначные наряды друзей спровоцировали слухи об их гей-связи. Некоторые фанаты уверены, Гудков намеренно «омолодил» своего бойфренда в клипах «Ибица» и «Цвет настроения синий», так как состарившийся поп-король его больше не привлекает.