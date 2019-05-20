Тело в кровь – это любовь! Бузова и Батрутдинов пострадали на съемках клипа

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Разбитые колени и поврежденный локоть, – фанаты считают, что виной всему странная задумка ролика «Очень хорошо».

Недавно Тимур Батрутдинов выставил на своей странице в Instagram фотографию из больницы. У мужчины оказалась перебинтована рука, но подробностей произошедшего фанаты так он него и не дождались. Несколько часов спустя Ольга Бузова добавила в свой микро-блог не менее шокирующую фотографию. На снимке колени звезды полностью покрыты синяками огромного размера. По словам телеведущей, свой успех она буквально «выгрызает» зубами, ведь он дается ей нелегко. Поврежденная кожа вызвала у поклонников массу двояких ассоциаций, потому что заработать гематомы именно в этом месте можно только одним способом – стоя на коленях.

Некоторые даже предположили, что Бузова и Батрутдинов пострадали на съемках клипа певицы «Очень хорошо». Действительно, в нескольких кадрах Оля стоит на коленях перед Тимуром. Важно, что на экране мы видим лишь десятую часть от того, что было снято. На самом деле артисты могли пробыть в таком положении даже несколько часов. Тимур же мог «зацепиться» в каком-нибудь другом месте и повредить локоть.

Тело в кровь – это любовь! Слухи о любовных отношениях Тимура и Ольга продолжают «набирать обороты». Не зря телезвезда позвала именно комика в качестве возлюбленного для игры в свой клип. Фанаты уверены, что какая-то «химия» между ними точно присутствует, но пока эти предположения остаются неподтвержденными.